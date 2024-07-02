الدولار يواصل الارتفاع في الاسواق المحلية

2024-07-02 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، ارتفاعا أمام الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية سجلت 147.850 دينارا مقابل كل 100 دولار".

وأضاف، أن "الأسعار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت استقرارًا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148.750 دينارًا، بينما بلغ سعر الشراء 146.750 دينارًا لكل 100 دولار".