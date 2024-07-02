20 منتجا بالمرحلة الاولى.. خطة ثلاثية لإحياء مصانع ميسان

2024-07-02 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب علي اللامي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مضمون خطة ثلاثية لإحياء مصانع محافظة ميسان، مشيرا الى انها قادرة على انتاج 20 منتجا.

وقال اللامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "ميسان كبقية محافظات البلاد تمتلك سلسلة من المصانع والمعامل الحكومية التي تأثرت في السنوات الماضية بمحدودية الدعم الحكومية وتأثير الاستيراد وعدم وجود افاق في تصويب مسار انتاجها ما أدى اضرار بالغة اخذت اتجاهات متعددة".

وأضاف انه "تابع ملف مصانع ميسان مع وزارة الصناعة بهدف احياء خطة تتألف من 3 مراحل لإحياء المصانع التي يمكن ان تنتج في المرحلة الاولى اكثر من 20 منتجا وتدعم العديد من الوزارات والأسواق".

وأشار الى ان "ملف الصناعة على مستوى العراق يحتاج الى قراءة موضوعية وقرارات جريئة تسهم في احياء الاف المعامل والمصانع التي يمكن ان تستقطب ما لا يقل عن 100 الف عامل بمختلف الاختصاصات وتقلل من فاتورة الاستيراد السنوية بما يصل الى 25% بشكل عام".

وأشار الى ان "ميسان بحاجة ماسة لإحياء المصانع ليس في القطاع العام فحسب بل الخاص أيضا من خلال خارطة طريق شاملة تعطي الأولوية للإنتاج الوطني من ناحية التسويق".

وتمتلك محافظة ميسان أربعة معامل حكومية كبرى لإنتاج الورق، والبلاستيك، والزيوت النباتية، وآخر للسكر، إلا أن أغلب هذه المعامل أما متوقفة عن الإنتاج لحاجتها الى تأهيل خطوطها الإنتاجية أو لأسباب تسويقية أو ارتفاع كلف الإنتاج، بحسب الحكومة المحلية للمحافظة.



