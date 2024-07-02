الذهب يرتفع ببغداد ويستقر في اربيل مع صعود الدولار

2024-07-02 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (2 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 481 الف دينار، وسعر الشراء 477 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 451 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 447 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 الف دينار495 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 الفاً و466 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 560 ألف دينار ،وعيار 21 بيع 490 الف دينار ، وعيار 18 بيع 420 الف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 147650 ديناراً مقابل كل 100 دولار.