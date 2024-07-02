الدولار يرتفع في بغداد واربيل مع افتتاح بورصتي العراق

2024-07-02 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147850 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 147650 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال استقرت بالأسواق المحلية في بغداد

حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146750 دينار لكل 100 دولار.

أمّا في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 147900 دينار مقابل 100 دولار و سعر الشراء 147800 دينار مقابل 100 دولار.