نجوم العراق..  الجوية يطارد الشرطة "المتمسك بالصدارة" وثلاثة فرق مهددة بالهبوط

2024-07-02 11:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏تصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 36 برصيد 81 نقطة رغم تعادله أمام النجف، يلاحقه بشراسة فريق القوة الجوية الذي فاز على اربيل ليقترب من التنافس على الصدارة برصيد 78 نقطة.

وجاء بالمركز الثالث فريق الزوراء برصيد 72 نقطة الذي ابتعد عن ملاحقة الجوية بعد خسارته امام نوروز، وقفز فريق زاخو للمركز الرابع برصيد 65 نقطة مستفيدا من تعادل منافسه النجف مع الشرطة، يليه فريق النجف الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 64 نقطة.

وجاء فريق دهوك بالمركز السادس برصيد 57 نقطة، في حين شغل المركز السابع فريق نوروز برصيد 54 نقطة، ثم فريق الطلبة بالمركز الثامن برصيد 50 نقطة، ويأتي فريق الحدود بالمركز التاسع برصيد 46 نقطة.

وحل في المركز العاشر فريق النفط برصيد 44 نقطة، ‏ويأتي بالمركز 11 فريق نفط ميسان برصيد 43 نقطة، ثم فريق الميناء بالمركز 12 برصيد 41 نقطة، بينما يحل فريق الكهرباء بالمركز 13 برصيد 40 نقطة..

وبالمركز 14 جاء فريق أربيل برصيد 37 نقطة، ‏ ثم فريق كربلاء بالمركز 15 برصيد 36 نقطة، ويحل الكرخ بالمركز 16 برصيد 36 نقطة.

وتقع ثلاث فرق ضمن منطقة الخطر ومهددة بالهبوط الى جانب نفط الوسط الذي هبط رسميا، وهي فرق القاسم بالمركز 17 برصيد 33 نقطة، ونفط البصرة بالمركز 18 برصيد 31 نقطة، وأمانة بغداد بالمركز 19 ‏برصيد 27 نقطة، ‏واخيرا يتذيل فريق نفط الوسط القائمة برصيد 16 نقطة.