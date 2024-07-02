رئيس الوزراء يجدد موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية

2024-07-02 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واعجدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بحضور السفير الفلسطيني لدى العراق"، مبيناً أن "أبو ردينة سلم رسالة إلى رئيس الوزراء من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عبر فيها عن بالغ شكره للعراق حكومةً وشعباً، للمواقف الداعمة لفلسطين وشعبها، واستمرار إرسال المساعدات إلى أهالي غزة الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة من قوات الاحتلال".وجدد السوداني، "موقف العراق الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية ونضال شعبنا في الأراضي المحتلة، على سبيل نيل استقلاله وحريته وتأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مشيرا إلى أن "استمرار العدوان الغاشم على غزّة، يتطلب تكاتف الجهود العربية والإسلامية لوقفه، ومنع استمرار الإبادة الجماعية لمئات الآلاف من الأبرياء".وأكد "تواصل جهود العراق من أجل تخفيف معاناة المدنيين المحاصرين ،مثلما يتطلب من المجتمع الدولي والدول الكبرى أن تضطلع بدورها القانوني والأخلاقي لوقف الجريمة الصهيونية".