ثمن نهائي يورو 2024.. هولندا تتحدى مفاجآت رومانيا وتركيا تواجه النمسا المتوهج

2024-07-02 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يخوض منتخب هولندا مواجهة صعبة أمام منتخب رومانيا، في المباراة التى تجمع المنتخبين في السابعة مساء، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)،على ملعب أليانز آرينا، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة فى الوقت الحالي على الأراضي الألمانية.

وتسعى هولندا لمصالحة الجماهير بعد الأداء المخيب في دور المجموعات، واحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة، لتواصل الطواحين الهولندية مشوارها في البطولة بعد التأهل ضمن أفضل ثوالث.

وصعد منتخب رومانيا لدور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعدما حل في المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

ويدخل منتخب رومانيا مفاجأة اليورو الفريق الذي فاجئ الجميع وحصل علي المركز الأول في مجموعة بها بلجيكا احد اقوي المنتخبات في البطولة المباراة بكل قوة من أجل مواصلة حلمه تحقيق الفوز على هولندا والصعود إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا.

بينما يدخل منتخب هولندا المباراة بأدائه الباهت ف دور المجموعات وحصوله علي المركز الثالث المباراة بكل قوة من اجل تحقيق الفوز على منتخب رومانيا، ومواصلة طريقه إلى دور الثمانية من بطولة يورو 2024.

وفاز الهولنديون بعشر مباريات من أصل 14 خاضوها ضد رومانيا، وسجلوا 29 هدفاً، وهذه هي المباراة الخامسة عشرة للفريقين والأولى منذ فوز هولندا 3-0 في بوخارست في مباراة ودية في 14 نوفمبر 2017.

وتصل رومانيا إلى النهائيات للمرة السادسة والثانية في ثلاث نسخ من المسابقة، وجاء أفضل أداء لهم في عام 2000، عندما خسروا 2-0 أمام إيطاليا الوصيفة في نهاية المطاف في ربع النهائي بعد أن تأهلوا من مجموعة تضم البرتغال وإنجلترا وألمانيا.

وفي مباراة ثانية يخوض منتخب النمسا مواجهة صعبة أمام منتخب تركيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ملعب ريد بول أرينا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة في الوقت الحالي على الأراضي الألمانية.

وأصبح منتخب النمسا، بقيادة مدربه الألماني رالف رانجنيك، الحصان الأسود في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، بعد المفاجأة التي حققها في دور المجموعات على حساب منتخبات كبيرة على رأسهم فرنسا وصيف كأس العالم 2022.

ووصل منتخب النمسا لدور الـ16 بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على هولندا وبولندا، والهزيمة في الجولة الأولى من فرنسا بهدف مقابل لا شيء.

وفي المقابل، تأهل منتخب تركيا إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر.

وحصل منتخب النمسا على راحة لمدة أسبوع كامل، ورغم فوزه 6 - 1 على تركيا في مارس الماضي، فإن الفريق يصب تركيزه بشكل كبير على التفاصيل في استعداداته للمباراة، ولا يعدّ أي شيء محسوماً.

ولمع أكثر من لاعب بصفوف منتخب النمسا خلال مشواره في الدور الأول مثل مارسيل سابيتزر لاعب وسط بوروسيا دورتموند، وصانع الألعاب كريستوف باومجارتنر، وكذلك كونراد لايمر لاعب وسط بايرن ميونخ، ورأس الحربة القوي ماركو أرناوتوفيتش.

المصدر: وكالات



