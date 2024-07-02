مواطن يعثر على ماله المفقود وسط مستودع للنفايات في اربيل

2024-07-02 11:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

أعلنت رئاسة بلدية أربيل، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، اعادة فرق جمع النفايات مبلغ مالي كبير لصاحبه، عثرت عليه وسط مستودع النفايات.

وقالت البلدية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "بلدية أربيل خصصت مساحة خاصة في مستودع نفايات (كاني قرزاله)، لكب ما رفعته أحد مركبات النفايات من أجل إعادة فرز حمولتها"، مبينة أن ذلك جاء بعد "ورود بلاغ من مواطن يفيد برميه مبلغا ماليا يزيد عن (80) ألف دولار و(4) ملايين دينار عراقي مع نفاياتهم خطأً، في سلة زبالة منزلهم قبل أن تقوم مركبة جمع النفايات برفعها والتوجه بها نحو المكب العام".

وأضافت أن "المواطن صاحب المبلغ المالي رافق المركبة وفريقها خلال عملية الكب في المساحة المخصصة لها، قبل أن يعثر على ماله المفقود وسط النفايات بعد عملية بحث استمرت نحو 3 ساعات متتالية".