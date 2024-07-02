2024-07-02 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن سفير اليابان لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الثلاثاء، المباشرة بالمرحلة الأولى لمشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة، فيما حدد موعد إنجاز بناء مصفى نفطي كبير في البصرة.وقال ماتسوموتو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك شركات يابانية تسعى للعمل في العراق مثل شركة كوماتسو الخاصة بإنتاج مكائن البناء، وهي من الشركات المعروفة جداً ".وأشار الى أن"الشركة مهتمة جداً للاستثمار في العراق وقد زار وفد منها محافظة البصرة لمعرفة المكائن التي يحتاجها العراق لتقديمها ضمن جودة عالية".وبشأن المشاريع والقروض اليابانية، أكد ماتسوموتو، أن" القروض اليابانية مهمة لتنشيط الاقتصاد العراقي لإعطاء فرصة للحكومة لجلب المزيد من الشركات اليابانية، وخصوصاً بمشاريع البنى التحتية والنفطية".وأضاف أن" شركة (جي جي سي) التي تعمل على بناء مصفى نفطي كبير في البصرة، استثمرت 4،5 مليارات دولار في المشروع"، لافتاً الى أن "ذلك سوف يتطلب سنتين لإكمال المشروع، وهذا يحتاج الى قروض كبيرة من اليابان، وهناك مزايا كبيرة للقروض اليابانية".وحول مشروع تحسين إمدادات المياه في السماوة أوضح السفير الياباني أن" الشركة اليابانية بدأت بالتصميم والمرحلة الأولى من المشروع، ونحتاج الى أكثر من خمس سنوات لإكماله "، مبيناً أن" هذا المشروع مهم جداً لأهالي السماوة، ونحن نبذل أقصى الجهود لتنفيذه".