الرد السريع: القبض على مطلوبين اثنين بحوزتهما مواد ممنوعة في ديالى

2024-07-02 11:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، القبض على مطلوبين اثنين بحوزتهما مواد ممنوعة في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من الفوج الثالث/ اللواء الخامس التابع لقيادة فرقة الرد السريع القى القبض على مطلوبين اثنين وفق احكام المادة 28 مخدرات، وضبط بحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي في محافظة ديالى".

وأضافت ان "العملية نفذت بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع"، مؤكدة انه "تم تسليم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب اصوليا".