حصيلة وفيات لعناصر أمن أثناء التدريب خلال النصف الأول من العام

2024-07-02 11:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، عن حصيلة وفيات عناصر القوات الامنية اثناء التدريب والواجبات الامنية خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "القوات الامنية سجلت وفاة 5 عناصر امن اثناء الواجبات الامنية المكلفين بها او عمليات التدريب منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر حزيران/يونيو المنصرم".

وبين المصدر، ان "اسباب وفيات هؤلاء العناصر هو نتيجة إصابتهم بأمراض مزمنة، فضلا عن كبرهم بالسن".