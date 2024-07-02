2024-07-02 11:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع النائب عن كتلة المبادرة النيابية عدنان الجحيشي، يوم الثلاثاء، عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، بداية الفصل التشريعي الجديد، وانتهاء عطلة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.

وقال الجحيشي، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم 9 تموز تنتهي العطلة التشريعية لمجلس النواب، ويبدأ الفصل التشريعي الجديد يوم 10 تموز الحالي المصادف يوم الاربعاء المقبل".

ولفت الجحيشي، إلى أنه "خلال العطلة التشريعية حدثت الكثير من الاجتماعات والمباحثات بين القوى السياسية لحسم منصب رئيس مجلس النواب".

وبيّن أن "المجلس سيعقد جلسة انتخاب الرئيس في بداية الفصل التشريعي، بعد تأكيد القوى السياسية على حسم منصب رئيس البرلمان".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ ذلك الحين ولغاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، عقد مجلس النواب العديد من الجلسات لانتخاب رئيس جديد للمجلس إلا أن خلافات القوى السياسية السنيّة حالت دون ذلك.