2024-07-02 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة العدل،اليوم الثلاثاء،اطلاق سراح 562 نزيلاً ونزيلة في الأقسام السجنية في بغداد والمحافظات.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن"دائرة الإصلاح العراقية أعلنت عن موقفها الشهري بعدد المطلق سراحهم خلال ‏شهر حزيران الماضي لعام 2024، حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم (562) نزيلاً ونزيلة في جميع الأقسام السجنية في بغداد والمحافظات، وذلك بقرار تمييزي أو انتهاء الأقسام مدة المحكومية".وأشار الى أن"دائرة الإصلاح العراقية تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية، وتعمل على تنفيذ مهامها بأسرع وقت وبدون تأخير حرصاً ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل". ‎