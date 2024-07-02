(٣٥) موهبة عراقية تشارك في مبادرة الموهوبين العرب

2024-07-02 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت وزارة التربية ،اليوم الثلاثاء، عن حصدها (35) موهبة خلال مشاركتها في منافسات علمية إبداعية ضمن مبادرة الموهوبين العرب في المملكة العربية السعودية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "خاضت برعاية اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم منافسات علمية إبداعية رائعة خلال مشاركتها البطولية ضمن مبادرة الموهوبين العرب/النسخة الثالثة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع المقامة في المملكة العربية السعودية وسط اكتشاف أكثر من (550) موهبة عربية حصد العراق فيها على (35) موهبة شملت ست مواهب استثنائية و19 موهوباً و10 (واعد بالموهبة)، كما تمت تسمية مدير المنظمات الدولية والعربية زينب صگبان عبد العزيز منسقاً وطنياً للمبادرة".وأضافت أن "برامج اكتشاف المواهب تضمن فقرات التميز للالتحاق بالجامعات المرموقة، وبرنامج موهبة الإثرائي العالمي، وموهبة الإثرائي الاكاديمي والتي يتم تقديمها عبر مؤسسة (موهبة) للطلبة حضورياً وعن بُعد هادفةً تنمية القدرات والطاقات العربية وصقلها من خلال إقامتها في جامعات داخل المملكة ليتلقى الطلبة الموهوبين مواد علمية مكثفة في المجالات البحثية والتقنية ذات الأهمية الحيوية على يد خبراء دوليين رائدين في تعليم الموهوبين ومنهجيات عالمية مُلِمة بالعلوم والهندسة والرياضيات".