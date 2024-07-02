وزير الكهرباء: الطلب على الطاقة ارتفع بشكل كبير وحققنا زيادة ملحوظة في الإنتاج

2024-07-02 12:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الطلب على الطاقة بشكل كبير خلال الصيف الجاري، مؤكداً تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي.وذكر بيان لوزارة الكهرباء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة إلى قطاع كهرباء محطة الدورة التوسعية (132)، برفقة رئيس وأعضاء لجنة الطاقة النيابية، حيث قدم مدير نقل الطاقة / المنطقة الوسطى رياض عريبي، شرحاً مفصلاً عن المحطة".وأشار مدير نقل الطاقة، إلى "إدخال محولة ثالثة للعمل في المحطة بطاقة ( 90 mva ) لزيادة الإتاحات وتخفيف الضغط على المناطق المحيطة بمحطة الدورة الحرارية".وخلال الجولة، أكد الوزير أن "جهوداً كبيرة تبذل لتأمين ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة للطاقة الكهربائية في البلاد"، كاشفاً عن "تحقيق زيادة ملحوظة في الإنتاج مقارنة بالعام الماضي".وبين، أن "الطلب على الطاقة ارتفع بشكل كبير خلال هذا الصيف"، مؤكداً "استنفار كوادر الوزارة لفك الاختناقات في بعض المناطق والاستجابة السريعة للأعطال الطارئة بسبب درجات الحرارة العالية".من جانبه، شدد رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد عبد ربه، على "أهمية قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف لمواجهة الحرارة المرتفعة"، مشيداً بـ"جهود ملاكات الوزارة في تحسين مستوى الخدمات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة".