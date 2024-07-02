انتشار الالتهابات الجلدية بين أطفال غزة

2024-07-02 12:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

يعاني الأطفال النازحون الذين يعيشون في الخيام وسط غزة من الالتهابات الجلدية، والتي تفاقمت بسبب الحرارة ونقص المياه النظيفة والتلوث بعد ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب. وفاء علوان وأطفالها نزحوا الى مدينة غزة، ويعيشون في خيمة في مدينة دير البلح. طفلها يعاني من الالتهابات الجلدية. وتقول وفاء: ان ابنها لا يستطيع النوم طوال الليل، دون توفير العلاج اللازم له، مؤكدة على عدم وجود المياه وعدم وجود مواد التنظيف والتعقيم. فريق طبي في غزة أطلق حملة لفحص الأطفال وتحديد مرض الالتهابات الجلدية لدى الاطفال. ووفقاً لمسؤولي الحملة، تم تسجيل 24 حالة إصابة بالالتهابات الجلدية في مدرسة تضم 150 طالباً.