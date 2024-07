2024-07-02 12:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن تخصيص 50 مليار دينار ضمن موازنة 2024 لانعاش الاهوار وشمول 11 وحدة ادارية ضمن هذه المناطق الواقع بها الاهوار.وذكر الابراهيمي عبر استضافته في اذاعة وتلفزيون الناصرية خلال برنامج الناصرية بودكاست ان 50 مليار خصصتها الحكومة المركزية ضمن موازنة 2024.واضاف، ان هذا...

The post محافظ ذي قار للـ“الناصرية بودكاست“: تخصيص 50 مليار لانعاش الاهوار appeared first on شبكة اخبار الناصرية.