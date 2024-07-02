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الإطاحة بـ 10 مطلوبين بينهم سوريين وباكستانيين شمال بابل

الإطاحة بـ 10 مطلوبين بينهم سوريين وباكستانيين شمال بابل
الإطاحة بـ 10 مطلوبين بينهم سوريين وباكستانيين شمال بابل
2024-07-02 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

حققت قيادة شرطة بابل نجاحاً أمنياً هاماً في حملة واسعة النطاق شملت قاطع شمال المحافظة ، أسفرت عن القبض على 5 مطلوبين وضبط 75 مخالفة .

وشملت الحملة مشاركة مفارز من مديريات أقسام شرطة المحاويل والإسكندرية ، بالاشتراك مع مفارز من الأفواج والنجدة ومكافحة الجريمة والمرور والأجهزة الأمنية الأخرى, اسفرت عن إلقاء القبض على 5 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة , وتسجيل 70 مخالفة مرورية , والقبض على 5 أشخاص من جنسيات سورية وباكستانية مخالفين لشروط الإقامة داخل العراق .

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود شرطة بابل المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المحافظة ، وتعزيز سيادة القانون وملاحقة المخالفين .

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