الإطاحة بـ 10 مطلوبين بينهم سوريين وباكستانيين شمال بابل

2024-07-02 12:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

حققت قيادة شرطة بابل نجاحاً أمنياً هاماً في حملة واسعة النطاق شملت قاطع شمال المحافظة ، أسفرت عن القبض على 5 مطلوبين وضبط 75 مخالفة .

وشملت الحملة مشاركة مفارز من مديريات أقسام شرطة المحاويل والإسكندرية ، بالاشتراك مع مفارز من الأفواج والنجدة ومكافحة الجريمة والمرور والأجهزة الأمنية الأخرى, اسفرت عن إلقاء القبض على 5 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة , وتسجيل 70 مخالفة مرورية , والقبض على 5 أشخاص من جنسيات سورية وباكستانية مخالفين لشروط الإقامة داخل العراق .

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود شرطة بابل المستمرة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المحافظة ، وتعزيز سيادة القانون وملاحقة المخالفين .