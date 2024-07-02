2024-07-02 12:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقترب لاعب القوة الجوية ايمن حسين من حسم لقب هداف دوري نجوم العراق قبل جولتين من نهاية الموسم.

وسجل حسين المعروف بين جماهيره بـ"ابو طبر" 27 هدفا، يلاحقه لاعب الشرطة محمود المواس وسجل 19 هدفاً، ثم لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي بالمركز الثالث وسجل 18 هدفاً، يليه لاعب فريق نوروز ابراهيم توميو رابعاً وسجل 17 هدفاً ، ثم لاعبين بالمركز الخامس ولكل منهما 16 هدفاً، وهما مهند علي لاعب نادي الشرطة، وإبراهيم غازي لاعب نادي الحدود.

ويأتي بالمركز السادس لاعب النفط اوكيكي اوفلابي وسجل 14 هدفاً، ولاعبان بالمركز السابع وسجل كل منهما 12 هدفاً وهما محمد قاسم نصيف من نادي اربيل، ومحمود خليل من نادي الكهرباء، ويأتي بالمركز الثامن لاعب نادي الزوراء حسن عبد الكريم وسجل 11 هدفاً .

وتم تسجيل سبعة وعشرين هدفاً في الجولة السادسة والثلاثين، ثمانية أهداف منها بين دهوك والميناء.