الأوراق المالية تعلن حجم قيمة الأسهم المتداولة خلال 6 أشهر

2024-07-02 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام بلغت 321 مليار دينار.وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد الشركات المدرجة والمسجلة في السوق بلغت 109 شركات مساهمة، موزعة بين منصات التداول النظامي والثانوي والشركات غير المدرجة".وأضاف أن "السندات حكومية التي تم التداول عليها هي سندات بناء بإصدارين وسندات إعمار بثلاثة إصدارات"، مؤكدًا أن "عدد الشركات المسجلة في منصة الشركات غير المدرجة ISX-OTC ارتفع إلى 6 شركات بعد قبول ثلاث شركات جديدة في نهاية شهر حزيران 2024".وأوضح أن "عدد الشركات التي تم تداول أسهمها خلال النصف الأول من العام بلغ 87 شركة، حيث وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 281,150,586,973 سهما، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 321,951,474,384 دينارا".وأشار الهيمص إلى أن "مؤشر ISX60 أغلق في آخر جلسة من شهر حزيران عند 882.03، مسجلًا انخفاض نسبته 1.25% عن إغلاق عام 2023، في حين أغلق مؤشر ISX15 عند 1005.49 نقاط، محققًا ارتفاعًا نسبته 0.5% عن قيمة انطلاقه في جلسة الأساس".وتابع، ان "عدد العقود المنفذة خلال النصف الأول من العام بلغت 86,268 عقدًا، مما يعكس نشاطًا مستمرًا وحركة ديناميكية في سوق العراق للأوراق المالية".