اليوم .. مباراتان ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لمحترفي كرة الصالات

2024-07-02 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم الثلاثاء في محافظتي بغداد والنجف، مباراتان مهمتان ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لمحترفي كرة الصالات، إذ تجمع المواجهة الأولى الموارد المائية ونفط البصرة، بينما يضيف نفط الوسط نظيره الشرطة.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " اللقاء الأول يتوقع له أن يشهد الندية والإثارة في لمحاته الفنية والذي تدور أحداثه في قاعة الجيش، إذ يسعى بطل المسابقة فريق نفط البصرة القادم من الجنوب بقيادة المدرب عباس فاضل لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، عندما يحط رحاله في العاصمة بغداد لملاقاة الموارد المائية، معتمداً على عناصر الخبرة التي يمتلكها بغية تحقيق نتيجة إيجابية يقطع من خلالها نصف طريق التأهل".وأضاف أن " المدير الفني لفريق الموارد المائية ياسر حميد صاحب الظهور الأول يهدف لإثبات أحقية تتويجه في الموسم الماضي بجائزة أفضل مدرب خططي، وتقديم أفضل المستويات العالية مع النتائج الإيجابية في دوري المحترفين بغية تحقيق فوز يقربه من بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية".وبين أن " المباراة الثانية التي تحتضنها قاعة التضامن في النجف الأشرف، يطمح فيها فريق نفط الوسط الى استعادة ألقه بعد أن كان أحد أبطال المسابقة السابقين من خلال استضافة نظيره الشرطة، في مواجهة لا تقل أهمية عن الأولى ويطمح للإفادة من عاملي الأرض والجمهور وتوظيفهما في المقابلة وتحقيق العلامة الكاملة، وذات الكلام يقال عن القيثارة المطالب هو الآخر بتقديم الأداء المتميز وتسجيل الانتصار الذي يؤمن له المضي قدماً في الدور النهائي".