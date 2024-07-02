توفيرا للكهرباء.. المحال المصرية تفتح وتغلق بمواعيد محددة والمخالف مهدد بالإغلاق

2024-07-02 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر





بدأت مصر بتطبيق قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة ليلا بهدف خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الغاز..

الحكومة المصرية أعلنت مباشرتها منذ الامس وحتى الاسبوع الأخير من شهر سبتمبر في تطبيق مواعيد جديدة سواء لفتح أو لغلق المحال التجارية بحيث تبدأ في السابعة صباحا وتغلق أبوابها في العاشرة مساء، وتزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، بينما تفتح المولات التجارية في العاشرة صباحا وتغلق منتصف الليل وتستمر حتى الواحدة صباحا في الإجازات.

وأضاف انه في حالة مخالفة مواعيد الغلق والفتح اليومية، يتم إنذار المسؤول كتابة، ويتم غلق المكان لمدة شهر إذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة.

وعزت الحكومة قرارها إلى هدفها بترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة.



