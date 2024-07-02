رشوة واستغلال وظيفي في موسم الحج .. السعودية توقف 382 موظفا بوزارات مختلفة

2024-07-02 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - السعودية





أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (النزاهة) توقيف 155 شخصا بعد تحقيقها مع 382 مشتبها به في قضايا يتعلق بعضها بموسم الحج.

وقالت الهيئة في بيان إنها خلال حزيران الماضي أجرت 924 جولة رقابية، و9623 جولة رقابية أخرى بالمشاعر المقدسة، والجهات الخدمية خلال موسم الحج.

وأضافت أنها حققت مع 382 شخصا يتبعون وزارات الداخلية والعدل والتعليم والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتجارة والنقل والثقافة، بالإضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأوقفت الهيئة من بينهم 155 شخصا، تم اتهامهم في جرائم فساد تشمل الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، مشيرة إلى أن منهم من تم إطلاق سراحه بكفالة.

وكانت السعودية قد أعلنت أن أكثر من 1300 شخص توفوا خلال أدائهم مناسك الحج التي تزامنت مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة، مشيرة إلى أن غالبية المتوفين هم "من غير المصرّح لهم بالحج"، وهو ما حال دون وصول كثيرين منهم إلى الخدمات الحيوية مثل الحافلات والخيام المكيفة.



