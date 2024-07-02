2024-07-02 13:12:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، قتل 13 شخصا من تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” شمالي العراق وسوريا. وبحسب بيان الوزارة تم “تحييد 10 إرهابيين من التنظيم في منطقتي عمليتي “المخلب” و”المخلب-القفل” شمال العراق”. وتطلق السلطات التركية مصطلح “تحييد” دلالة على قتل عناصر حزب العمال الكردستاني”. وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 أطلق الجيش التركي […]

ظهرت المقالة التوغل التركي: أنقرة تعلن قتل 10 “عماليين” شمالي العراق أولاً على ايشان.