تجارة ذي قار تدعو لاستلام مفردات التموينية

2024-07-02 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:دعت مديرية تجارة ذي قار اليوم وكلاء الحصة التموينية إلى مراجعة الشركة العامة للمواد الغذائية في المحافظة لاستلام مفردات البطاقة التموينية للحصة الخامسة لعام 2024. وأكد مصدر في تجارة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية وصول مفردات البطاقة التموينية إلى مخازن المحافظة، مؤكداً على أهمية مراجعة وكلاء المواد الغذائية...

