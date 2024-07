ذي قار تشكل لجنة مختصة بالشعائر الحسينية

2024-07-02 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت محافظة ذي قار عن تشكيل لجنة خاصة من مختلف الدوائر الحكومية لتقديم التسهيلات اللازمة للمواكب الحسينية مع اقتراب شهر محرم الحرام. ووفقا لوثيقة صادرة من النائب الثاني للمحافظ ماجد العتابي فان اللجنة تهدف إلى توفير الخدمات الأمنية والإدارية والصحية والخدمية للمواكب الحسينية، وضمان تنظيم الشعائر الحسينية بشكل...

