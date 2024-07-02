توضيح من النفط بشأن تشغيل العمالة الوطنية في مشاريع جولات التراخيص

2024-07-02 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ نصار الحاج

أوضحت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، المعايير الأساسية لإبرام العقود مع الشركات العالمية، فيما أشارت إلى منح الأولوية في تشغيل العمالة الوطنية بجميع تعاقداتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النفط حريصة على تشغيل العمالة الوطنية وإعطائها الأولوية في جميع العقود المبرمة مع الشركات العالمية، لاسيما في ما يتعلق بجولات التراخيص"، مبيناً أن "هذه العقود تنص على تشغيل أكثر من 85 بالمئة من العمالة العراقية".

وأضاف أن "العمالة الوطنية في حقل الرميلة والذي يعد من أكبر الحقول النفطية بلغت أكثر من 90 بالمئة"، مبيناً أن "الوزارة في تعاقداتها أكدت على مسألة إعطاء الأولوية للعمالة الوطنية والشركات العالمية ملتزمة في ذلك".

وأضاف أن "الوزارة تبرم العقود التي تنص على التزام الشركات بتشغيل اليد العاملة واعتمادها معايير عالمية في ما يخص الصحة العامة والبيئة، فضلاً عن توفير السلامة المهنية للعاملين".