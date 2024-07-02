منتخب ناشئة الطائرة يشارك بالبطولة العربية في الأردن

2024-07-02 13:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعيشارك منتخبنا الوطني للناشئين لكرة الطائرة تحت 17 عاماً في البطولة العربية التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان للفترة من الثالث وحتى الثاني عشر من تموز الحالي.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة عباس هندي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الثلاثاء، إن "وفد المنتخب شد الرحال يوم أمس إلى الأردن بهدف المشاركة في البطولة العربية التي من المقرر أن تنطلق فعالياتها غداً الأربعاء بتواجد (7) منتخبات هي السعودية والبحرين وليبيا والكويت وقطر والأردن ،فضلاً عن العراق، مضيفاً أن فريقنا سيقص شريط مبارياته بعد غدٍ الخميس أمام الأزرق الكويتي".وبين أن "التحضيرات لم تكن بمستوى التطلعات، إذ اكتفى الفريق بثلاثة معسكرات تدريبية داخلية في بغداد وواسط والنجف، خاض خلالها عدة مباريات ودية آخرها أمام منتخب بغداد وخسرها بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، مستدركاً أن منتخبنا عازم على الرغم من ذلك على تقديم مستويات جيدة والمنافسة بقوة من أجل نيل مرتبة جيدة في نهاية المطاف".من جانبه حث رئيس اتحاد الطائرة حبيب علي اللاوندي الفريق على تمثيل اللعبة بأفضل صورة ممكنة من خلال تحقيق نتائج إيجابية تعزز من سمعة رياضتنا على الصعيد العربي، مؤكداً بأنه لن يدخر جهداً بغية إنجاح مهمة الليوث، التي ســتكون بوابة للنجاحات والإنجازات المتزامنة مع عهد جديد للعبة".وأشار إلى أن "العناصر المختارة لارتداء قميص الوطن تعد هي الأفضل محلياً،حسب قناعات الإيراني جواد مهركان لما تمتلكه من مواصفات اللاعب العصري، التي ستكون نواة المستقبل والمدافع الحقيقي عن اللعبة في الاستحقاقات المقبلة".يذكر أن الجهاز الفني يتألف من الإيراني جواد مهركان مدرباً ويساعده كل من سلمان رزوقي وأحمد كاووش إضافة إلى مدرب اللياقة البدنية ضرغام حيدر.