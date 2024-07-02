بند خطير في عقد لاعب برشلونة

2024-07-02 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يملك أحد لاعبي برشلونة بندًا خطيرًا يفتح الباب أمام رحيله بسعر منخفض، خلال الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، إن أليكس فالي عاد إلى صفوف برشلونة هذا الصيف، بعد انتهاء إعارته في نادي ليفانتي.

وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تتوخى الحذر في التعامل مع وضع فالي، لا سيما عقب انتقال مارك جويو، إلى تشيلسي هذا الصيف.

وينتهي عقد فالي مع برشلونة في صيف 2025، لكنه يتضمن بندًا يستطيع من خلاله البارسا تجديده تلقائيًا.

وإذا فعَّل برشلونة بند التمديد سيرتفع الشرط الجزائي من 8 إلى 30 مليون يورو، وسيزيد راتب اللاعب لأكثر من مليون يورو، وهو الأمر الذي لا يريده البارسا.

على الجانب الآخر، إذا لم يفعل برشلونة بند التمديد بحلول أغسطس/أب سينخفض الشرط الجزائي لـ3 ملايين يورو فقط، وبالتالي يمكنه الرحيل بسعر منخفض على شاكلة جويو.

ويخطط برشلونة أن يتواجد فالي مع المدرب هانز فليك خلال فترة الإعداد وأن يعوض رحيل ماركوس ألونسو في مركز الظهير الأيسر.

المصدر: وكالات



