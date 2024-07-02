توصية نيابية بمنح طلبة الثالث المتوسط فرصة أداء امتحانات الدور الثاني بكل الدروس

2024-07-02 13:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، بمنح طلبة الصف الثالث المتوسط الفرصة أداء امتحانات الدور الثاني بكل الدروس بدلا من ثلاثة.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيسة اللجنة النائبة سعاد جبار الوائلي معنونة الى وزير التربية، وتلقتها "بغداد اليوم"، انه "انطلاقنا من حرصنا بتوفير بيئة عادلة ومنصفة لأبنائنا الطلبة وتحقيقا لمبدأ تكافئ الفرص بمنحهم فرصة ثانية للنجاح والتفوق فان لجنة التربية النيابية توصي بمنح طلبة الصف الثالث المتوسط الفرصة لأداء امتحانات الدور الثاني بكل الدروس بدلا من ثلاث دروس اسوة بأقرانهم من طلبة السادس الاعدادي".

ادناه الوثيقة:-



