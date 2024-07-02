القضاء يبحث مع رئيس مجلس محافظة بابل معالجة اشكاليات تنفيذ المشاريع

2024-07-02 13:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي التعاون بين القضاء ومجلس المحافظة .وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن"رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استقبل اليوم رئيس مجلس محافظة بابل أسعد المسلماوي".وأضاف أن" القاضي زيدان بحث معه التعاون بين القضاء ومجلس المحافظة لمعالجة الاشكاليات القانونية التي تعيق تنفيذ مشاريع تطوير المحافظة".