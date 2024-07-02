صحة أربيل تعلن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالحمى النزفية

2024-07-02 13:54:01 - المصدر: واع

أربيل – واع – ايفان ناصرأعلنت صحة محافظة اربيل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالحمى النزفية.وقال مدير عام صحة اربيل دلوڤان محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع):ان "صحة محافظة اربيل ،أعلنت تسجيل ثلاثة حالات اصابة بالحمى النزفية، بعد ارسال نماذج العينات الى المختبر المركزي في بغداد ".واضاف ان "المرضى الثلاثة تم ادخالهم للمستشفى وهم تحت الرعاية الطبية ووضعهم الصحي مستقر".وتابع، ان"اثنين من المصابين من اهالي سكنة محافظة اربيل والثالث من سكنة مدينة بغداد واصيب في اربيل".