زيدان يبحث مع السفيرة الأميركية القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين

2024-07-02 13:54:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع سفيرة الولايات المتحدة في العراق إلينا رومانوسكي، قضايا قانونية خاصة بتطوير التعاون بين البلدين.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق إلينا رومانوسكي".وأضاف: "تم بحث عدد من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين".