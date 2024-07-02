القوة الجوية تقتل ثلاثة إرهابيين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى

2024-07-02 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن قتل ثلاثة إرهابيين خلال تنفيذ ضربة جوية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ضربة جوية نفذت يوم أمس الاثنين بواسطة طائرات F_16 وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وخرجت اليوم الثلاثاء قوة مشتركة من أبطال تشكيلات فرقة المشاة الأولى ومفارز استخبارية من أبطال كتيبة استطلاع الفرقة لتفتيش مكان الضربة الجوية في أطراف سد العظيم ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وعثرت على (3) جثث، من بينها جثة لأحد قيادات عصابات داعش الإرهابية".وأضافت أنه "تم العثور أيضاً على أوكار مدمرة للإرهابيين ومبرزات جرمية ومواد فنية ولوجستية وغيرها من المواد الأخرى" ،لافتة إلى أنه "يوماً بعد آخر يضيق الخناق على من تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعاتنا الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات".