النزاهـة: صـدور 35 أمر قبـض واستقـدام بحـق 33 من الدرجات العليا خلال شهر آيار

2024-07-02 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مجمل الأوامر القضائية الصادرة والمُنفّذة بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آيار من العام 2024.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "الجهات القضائيَّة أصدرت (35) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ (33) من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31 / 5 /2024 )، تـوزَّعت بين (3) أوامر قبضٍ، و (32) أمر استقدامٍ".

وأضافت ان "الأوامر شملت وزيراً حالياً ووزيرين سابقين ووزيراً أسبق، ووكيل وزيرٍ أسبق، إضافةً إلى عضو مجلس نوَّابٍ سابقٍ، فضلاً عن (11) مديراً عاماً حاليّاً، و (13) مديراً عاماً سابقاً، ومديراً عاماً أسبق، ومُحافظين سابقين".



