القاضي زيدان والسفيرة الامريكية يبحثان تطوير التعاون بين البلدين

2024-07-02 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، مع سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي تطوير التعاون بين البلدين.

وذكرت المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 7 / 2024 سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي".

وأضاف أن "الطرفين بحثا عدد من القضايا القانونية الخاصة بتطوير التعاون بين البلدين".