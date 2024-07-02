الاستخبارات تضبط كمية من مادة الزئبق وتطيح بحائزيها في ديالى

2024-07-02 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، ضبط كمية من مادة الزئبق وتطيح بحائزيها في محافظة ديالى.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في ديالى القت القبض على متهمين بحوزتهما كمية من مادة الزئبق".

وأضافت أنه "لدى التحقيق معهما اعترفا صراحةً على جلب مادة الزئبق من احدى المحافظات لغرض بيعها في محافظة ديالى، كما ضبطت العجلة التي كانا يستقلانها في الحادث"، مؤكدة أنه "تم إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل".