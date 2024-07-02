الإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريع التطوير على طاولة القاضي زيدان ومحافظ بابل

2024-07-02 14:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024) ،2024، مع رئيس مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي الإشكاليات التي تعيق تنفيذ مشاريع التطوير في المحافظة.

وقال مكتب اعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أستقبل، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي".

وأضاف البيان، ان "اللقاء بحث التعاون بين القضاء ومجلس المحافظة لمعالجة الإشكاليات القانونية التي تعيق تنفيذ مشاريع تطوير المحافظة".