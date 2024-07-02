الحبس ستة أشهر على شخص "سب الذات الإلهية" في الموصل

2024-07-02 14:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن محكمة جنح الموصل أصدرت حكماً بالحبس ستة اشهر على شخص يدعى "علي الخالدي" بتهمة سب الذات الالهية في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح الموصل اصدرت حكماً بالحبس ستة اشهر على (الخالدي) بتهمة سب الذات الإلهية وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي".

وأوضح المصدر أن "الحكم جاء ايضا على خلفية المحتوى الهابط الذي يقدمه الخالدي على مواقع التواصل الاجتماعي في الموصل".

وكان علي الخالدي وهو شاب من محافظة نينوى قد ظهر بفيديو وهو بحالة سكر ويسب الذات الالهية وفيديو آخر فيه إيحاءات خادشة للذوق العام.

وكان القضاء قد قرر في وقت سابق توقيف الخالدي بتهمة المحتوى الهابط قبل ان يفرج عنه قبل أشهر بكفالة مالية.