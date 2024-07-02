الأمن الوطني يقبض على موظف ينقل مواد كيمياوية خطرة بدون موافقات رسمية

2024-07-02 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف ينقل مواد كيمياوية خطرة بدون موافقات رسمية في محافظة البصرة.وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة ومراقبة ميدانية مستمرة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على موظف بسبب استغلال منصبه في نقل مواد خطرة" ،مبيناً أن "المتهم يقوم بالتنسيق مع شركات وأخذ مبالغ مالية مقابل السماح لها بنقل مواد كيمياوية خطرة دون موافقات رسمية، بالإضافة إلى استحصال موافقات مقابل بناء مخازن ومعامل لخزن هذه المواد المضرة بصحة المواطنين في مناطق سكنية، لتتم الاطاحة به ومواجهته بالأدلة الدامغة التي تؤكد قيامه بهذه المخالفات للحصول على الأموال".وأضاف البيان أن "المتهم جرت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".