بعد وصول الخطة.. مجلس البصرة ينوي "تغيير خارطة" مشاريع المحافظة هذا العام- عاجل

2024-07-02 15:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة البصرة عماد المطوري اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن ان الأسبوع المقبل سيشهد بدء مناقشة خطة مشاريع المحافظة للعام الحالي بعد ان وصلت للمجلس قبل أيام مبينا ان الخطة سيتم رفض بعض مشاريعها ليتم استبدالها بمشاريع أخرى.

وقال المطوري لـ"بغداد اليوم"، ان "أعضاء المجلس استلموا خطة المشاريع وتم البدء بدراستها وسيتم البدء بمناقشتها مطلع الأسبوع المقبل"، معتبرا ان "هناك مشاريع من غير المجدي المضي بإحالتها وان هناك مقاطعات خدمية ممكن المضي بإدراجها بعد ان امتنعت المحافظة من ادراجها سابقا".

وبين المطوري ان "المجلس يريد توزيع المبالغ المالية والمشاريع حسب حاجة الاقضية والنواحي وسيتم استضافة رؤساء الوحدات الإدارية لمناقشة مشاريعهم المرفوعة".

وفي اكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على المحافظين كافة، بضرورة ان تكون الخطط الاستثمارية والخدمية متماشية مع رؤية الحكومة المركزية وان لا يكون الانفاق على مشاريع لا تنسجم مع الاحتياجات الحقيقية ورؤية الحكومة الخدمية.