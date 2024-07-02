تحديد موعد افتتاح جسر داقوق في كركوك

2024-07-02 15:06:02 - المصدر: واع

كركوك – واع - مهدي الربحاويحددت شركة حمو رابي للمقاولات العامة، اليوم الثلاثاء، نهاية شهر تموز الحالي موعداً لافتتاح جسر داقوق القديم الرابط بين محافظة كركوك وصلاح الدين، فيما أشارت إلى تفاصيل العمل.وقال مدير المشروع، محمد حسين وهيب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح جسر داقوق القديم سيكون في نهاية الشهر الحالي بعد إعادة تأهيله اثر تعرضه لأضرار كبيرة جراء سيول الأمطار".وأضاف، أن "الأعمال تضمنت هدم وبناء 12فضاء، فضلاً عن صيانة الفضاءات الأخرى"، مشيراً إلى أن "نسبة الإنجاز الحالي بلغت 97 بالمئة" .وأشار إلى، أن "الأعمال المتبقية تشمل التأثيث والسياج الوقائي والإنارة، التي سيتم إكمالها لافتتاحه أمام المركبات نهاية الشهر الحالي".وأوضح، أن "جسر داقوق القديم يبلغ طوله 1000 م ويعد من الممرات التجارية والسياحية المهمة على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك"، لافتا إلى أن "مرحلة التأهيل شملت مسافة 270 م".