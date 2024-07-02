اليونيسف: نزوح مئات الاف الاطفال في هايتي

2024-07-02 15:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أنّ عدد الأطفال النازحين بسبب أعمال عنف العصابات في هايتي ارتفع بنسبة 60% منذ آذار/مارس، ما يعادل طفلاً واحداً في الدقيقة، مشيرة إلى أنّ العدد التقديري للأطفال المتضررين هو 300 ألف طفل. ويمثل الأطفال النازحون أكثر من نصف الأشخاص البالغ عددهم 600 ألف شخص الذين أجبروا على الفرار من أماكن إقامتهم بسبب العنف المستشري في البلاد، وخصوصاً في العاصمة بورت أو برنس، بحسب اليونيسف. وقالت مديرة اليونيسف كاثرين راسل في بيان إن الكارثة الإنسانية التي تحصل أمام أعيننا لها تأثير مدمّر على الأطفال، مضيفةً أنّ الأطفال النازحين يحتاجون بشكل كبير إلى بيئة آمنة