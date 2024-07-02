الثامنة تكشف عدد المصابين بالحمى النزفية في اقليم كوردستان

2024-07-02 15:18:06 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية عن اصابة شخصين بمرض الحمى النزفية، فيما أعلنت صحة محافظة اربيل، عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بالحمى النزفية. وقال المتحدث باسم دائرة الصحة في السليمانية سامان شيخ لطيف، لقناة الثامنة، إن أحد المريضين المصابين بالحمى النزفية تعافى وغادر المستشفى، بينما الآخر في حالة مستقرة وسيغادر المستشفى قريبا. واضاف لطيف ان أحد الشخصين المصابين بحمى النزفية في السليمانية، تم علاجه في مستشفى شار وغادر المستشفى، مبينا أن الاخر لا يزال في المستشفى وحالته مستقرة وسيغادر المستشفى في القريب العاجل. واوضح المتحدث باسم صحة السليمانية ان المصاب الذي شفي من المرض من اهالي السليمانية ويبلغ من العمر