نيجيرفان بارزاني يستهل زيارته الى النمسا بلقاء وزير خارجيتها (صور)

2024-07-02 15:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ في العاصمة فيينا في مستهل زيارته التي يجريها.

ووصل الرئيس نيجيرفان بارزاني امس الاثنين الى العاصمة فيينا في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع رئيس الجمهورية ووزير خارجية النمسا، ويبحث معهما في فرص ومجالات تعزيز علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.