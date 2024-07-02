اليوم .. الكاظمية والموصل في نهائي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

2024-07-02 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء بملعب التاجي المباراة النهائية لاختتام منافسات دوري الدرجة الأولى بكرة القدم للموسم الحالي (2023/ 2024) بين فريقي الموصل والكاظمية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ملعب نادي التاجي سيشهد في الساعة الخامسة من عصر اليوم الثلاثاء المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى بكرة القدم بين فريقي الموصل والكاظمية ".وأضاف أن "المباراة سيقودها طاقم تحكيمي مؤلف من محمد رياض حمزة حكماً للساحة يساعده كل من علي صباح شيت وأسامة رحيم سلمان وليث عماد سطامي ومقيم الحكام محمد حمزة مهدي".