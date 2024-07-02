2024-07-02 15:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، القبض على موظف ينقل مواداً كيمياوية خطرة بدون موافقات رسمية في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إستناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة ومراقبة ميدانية مستمرة، تمكنت مفارزه في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على موظف بسبب استغلال منصبه في نقل مواد خطرة".

وأضاف انه "يقوم بالتنسيق مع شركات وأخذ مبالغ مالية مقابل السماح لها بنقل مواد كيمياوية خطرة دون موافقات رسمية، بالإضافة إلى استحصال موافقات مقابل بناء مخازن ومعامل لخزن هذه المواد المضرة بصحة المواطنين في مناطق سكنية، ليتم الاطاحة به ومواجهته بالأدلة الدامغة التي تؤكد قيامه بهذه المخالفات للحصول على الأموال".

وبين الجهاز انه "جرى إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".