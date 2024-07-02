2024-07-02 15:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على موظف ينقل مواد كيمياوية خطرة بدون موافقات رسمية في محافظة البصرة، وبقوم بخزنها قرب المناطق السكنية. وقال الجهاز في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة ومراقبة ميدانية مستمرة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء […]

ظهرت المقالة القبض على موظف ينقل مواد كيمياوية خطرة ويخزنها قرب المناطق السكنية في البصرة أولاً على ايشان.