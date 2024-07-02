2024-07-02 15:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من العام بلغت 321 مليار دينار. وقال رئيس هيئة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “عدد الشركات المدرجة والمسجلة في السوق بلغت 109 شركات مساهمة، موزعة بين منصات التداول النظامي والثانوي والشركات غير المدرجة”. وأضاف أن “السندات […]

ظهرت المقالة العراق يتداول 321 مليار دينار في سوق العملة خلال النصف الأول من العام أولاً على ايشان.