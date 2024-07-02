2024-07-02 16:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت شرطة نينوى اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على قتلة راعي الأغنام في قضاء البعاج.

وقال النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد التواصل مع وزير الداخلية وتشكيل فريق مهني من ضباط شرطة نينوى، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المجرمين الذين اختطفوا الراعي وقتلوه".

وأوضح الشمري؛ ان "اربعة متهمين تم القبض عليهم ويخضعون للتحقيق بشأن الحادثة".

وكانت حادثة اختطاف الراعي قد وقعت نهاية مايو/ ايار الماضي حيث أعلن في حينها عن أن راعي أغنام اختطف في إحدى مناطق غربي البعاج مع مساومة الخاطفين أهل المختطف على اطلاق سراحه مقابل مبالغ مالية قبل أن يتم العثور على جثته بعد أيام مقتولا.